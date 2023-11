Salariul mediu net din Cluj a ajuns in septembrie la aproape 5.600 de lei, in crestere cu opt sute de lei fata de aceeasi perioada a anului trecut, ramane cel mai mare din Romania.Mai exact, castigul salarial mediu net in luna septembrie 2023, in judetul Cluj, a fost de 5.593 lei, mai mic cu 7 lei comparativ cu luna anterioara si cu 802 lei mai mare fata aceeasi luna a anului 2022, arata datele publicate azi de Directia Judeteana de Statistica. Cat priveste castigul salarial mediu brut in ... citeste toata stirea