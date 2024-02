Salariul mediu net din Cluj a crescut cu aproape doua sute de euro intr-un an, in decembrie anul trecut, depaseste pentru prima data pragul de 6.000 de lei, se dubleaza in 5 ani, se tripleaza in 9 ani

Salariul mediu net din Cluj a crescut cu aproape doua sute de euro intr-un an, in decembrie anul trecut, depaseste pentru prima data pragul de 6.000 de lei, conform datelor Directiei Judetene de Statistica publicate in urma cu putine momente.Mai exact, castigul salarial mediu net in luna decembrie 2023, in Cluj, a fost de 6.199 lei, mai mare cu 392 lei comparativ cu luna anterioara si cu 990 lei mai mare fata de aceeasi luna a anului 2022. In ce priveste salariul mediu brut in luna respectiva, ... citește toată știrea