Salariul mediu net din Cluj, aproape de 6200 de lei! Cei din Capitala o duc mai bine. Cati bani castiga in plus lunar

Salariul mediu net obtinut la Cluj a ajuns aproape de pragul de 6.200 de lei, potrivit ultimelor date publicate azi de Directia Judeteana de Statistica din Cluj.Concret, salarial mediu net in luna octombrie, in judetul Cluj, a fost de 6.199 lei, mai mare cu 175 lei comparativ cu luna anterioara si cu 401 lei mai mare fata de aceeasi luna a anului 2023.Daca vorbim de salariul brut, acesta a fost, in aceeasi perioada, 10.088 lei, in crestere cu 286 lei fata de luna precedenta si mai mare cu ... citește toată știrea