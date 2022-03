Salariul mediu net in Romania a ajuns la 3698 lei, Clujul e cu mult peste media nationala. Cele mai mari castiguri sunt in IT, cele mai mici in HoReCa

Castigul salarial mediu net a crescut cu 8,9% in interval de un an, arata datele Institutului National de Statistica. Astfel, in luna ianuarie, castigul salarial mediu net in Romania a fost de 3698 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 181 lei. In Cluj, castigul salarial mediu net in luna decembrie 2021 a fost de 4605 lei.In luna ianuarie 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6031 lei, cu 296 lei (-4,7%) mai mic decat in luna decembrie 2021. Castigul salarial mediu net a fost 3698 ... citeste toata stirea