Salariul mediu net in Romania a ajuns la 4398 de lei, la finalul anului trecut (date INS). Clujul a trecut in 2022 de pragul de 5000 de lei

Castigul salarial mediu net in luna decembrie 2022 a fost de 4398 lei, in crestere cu 257 lei (+6,2%) fata de luna noiembrie 2022, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica. Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 13,4%. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in decembrie fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului, sector care a depasit IT-ul in ... citeste toata stirea