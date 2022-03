Salariul mediu net lunar din Romania a scazut cu aproape 300 de lei de la inceputul anului

Salariul mediu net pe economie in Romania a ajuns la inceputul anului 2022 la 3.698 de lei, in scadere cu 4,7% fata de ultima luna din anul 2021. Valorile cele mai mari au fost inregistrate in tehnologia informatiei, avand un cuantum de 8.940 lei , potrivit Institutului National de Statistica (INS).Raportat la perioada ianuarie 2022-decembrie 2021, salariul mediu brut a scazut cu 296 lei (minus 4,7%), pana la valoarea de 6.031 de lei, arata datele publicate marti, 15 martie, de INS.Potrivit ... citeste toata stirea