Castigul salarial mediu net pe economie a fost de 4.564 de lei in aprilie 2023, in crestere cu 10 lei (+0,2%) fata de luna martie, valorile cele mai mari inregistrandu-se in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice (10.720 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (2.441 lei), potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), noteaza Agerpres.Comparativ cu luna aprilie a anului 2022, castigul salarial ... citeste toata stirea