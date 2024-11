Salariul minim brut va atinge 1300 de euro/luna in Romania: Premierul Ciolacu a dezvaluit data acestei cresteri!

Marcel Ciolacu vrea indexarea anuala a pensiilor din sistemul public, conform mecanismului prevazut in noua Lege a pensiilorMarcel Ciolacu, candidatul PSD la Presedintia Romaniei, se pronunta pentru indexarea anuala a pensiilor din sistemul public, conform mecanismului prevazut in noua Lege a pensiilor, astfel incat pensionarii sa fie sprijiniti financiar, iar pensia sa le asigure un trai decent."Sustin indexarea anuala a pensiilor din sistemul public, conform mecanismului prevazut in noua ... citește toată știrea