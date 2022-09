Parlamentul European a votat, miercuri, o noua legislatie privind salariul minim in statele membre. Tarile care au fixat un salariu minim pe economie, adica 21 din cele 27, trebuie sa se asigure ca valoarea acestuia poate asigura un trai decent.Romania se situeaza pe ultimele locuri in UE, in ceea ce priveste valoarea salariului minim, cu doar 515 euro pe luna. Mai rau decat noi stau letonii, cu 500 de ... citeste toata stirea