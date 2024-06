Salariul minim european, introdus si in Romania. Venitul minim pe economie trebuie sa se incadreze in cel putin 50% din salariul mediu

Guvernul a aprobat Legea privind stabilirea salariilor minime europene, prin care se asigura transpunerea in legislatia nationala a Directivei (UE) 2022/2041 din 19 octombrie 2022 a Parlamentului European si a Consiliului privind salariile minime adecvate in Uniunea Europeana, anunta Ministerul Muncii. Proiectul de lege urmeaza sa fie supus adoptarii de catre Parlamentul Romaniei in regim de urgenta.Aceasta in conditiile in care legislatia europeana obliga statele membre sa finalizeze in ... citește toată știrea