Salariul minim european va fi introdus in acest an in Romania

Salariul minim european devine obligatoriu pentru toate tarile din Uniunea Europeana. Cel mai tarziu ar trebui sa intre in vigoare in 15 noiembrie.In Romania, salariul minim european intra in vigoare la 1 iulie. Atunci, acesta va creste de la 3300 lei brut la 3700 lei brut.In aceasta vara va fi, asadar, atins obiectivul european care spune ca cei mai saraci angajati trebuie sa fie platiti cu cel putin jumatate din salariul mediu pe economie. Iar castigul salarial mediu luat in calcul la ... citește toată știrea