Salariul minim pe economie creste de la 1 octombrie, asadar 1,9 milioane de romani vor beneficia de noua hotarare de guvern."Prin hotarare de guvern, executivul a hotarat ca de la 1 octombrie 2023 salariul minim brut pe tara garantat in plata sa creasca la 3.300 de lei lunar, de la 3.000 cat este in prezent. Este o crestere de 10% de care vor beneficia 1,86 milioane de salariati. Masura va avea impact asupra mai multor sectoare de activitate insa indeosebi in domeniile ... citeste toata stirea