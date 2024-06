Saptamana de lucru de sase zile in Romania? Unul dintre cei mai mari angajatori din Cluj aproba ideea: "Are un pic de logica"

Dragos Damian, CEO-ul unuia dintre cei mai mari angajatori industriali din tara, a analizat posibilitatea ca saptamana de lucru sa fie introdusa si in Romania.Saptamana de lucru de sase zile in Romania, dupa modelul Greciei, este analizata de Dragos Damian, CEO-ul unuia dintre cei mai mari angajatori industriali din tara. Directorul sustine ca masura luata de Grecia are logica, in contextul crizei acute de forta de munca din intreaga Europa.Dragos Damian, CEO-ul Terapia, una dintre cele mai ... citește toată știrea