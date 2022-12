Sarbatorile, sub semnul inflatiei: Angajatii romani aloca un buget cu 40% mai mic decat anul trecut pentru cadourile de Craciun (Sondaj)

Inflatia afecteaza planurile si bugetele romanilor pentru cadourile de sarbatori: angajatii romani aloca un buget cu 40% mai mic decat anul trecut pentru cadourile pe care au in plan sa le daruiasca de Craciun prietenilor si familiei, arata un sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs.Mai exact, 52% spun ca au alocat pentru acest Craciun cel mult 300 lei, in timp ce mai mult de jumatate planificau in 2021 sa aloce cel mult 500 de lei. In plus, 26% vor aloca intre 301 si 500 lei, 12% ... citeste toata stirea