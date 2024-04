Sase romani au ajuns in Topul Forbes cu miliardarii lumii. Cine este cel mai bogat afacerist din Romania

Sase romani au ajuns in clasamentul cu cei mai bogati oameni ai lumii publicat de revista Forbes.Impreuna, averile lor ajung la 10,6 miliarde de dolari, potrivit news.ro.Cel mai bogat roman este Daniel Dines, in varsta de 52 de ani, cu o avere estimata de Forbes la 2,7 miliarde de dolari.Acesta este cofondatorul si CEO-ul companiei UiPath, care se ocupa de automatizare robotica a proceselor. El ocupa locul 1.238 in clasamentul in care figureaza 2.781 de miliardari din intreaga lume.Ion ... citește toată știrea