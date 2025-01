Scad salariile IT-stilor la Cluj: Pierderile pot depasi 1500 lei pe luna! Iata vor face companiile IT din Cluj-Napoca

Scad salariile IT-stilor: Pierderile vor fi intre 650 si 1125 lei, dar pot depasi 1500 lei! Iata ce vor face companiile IT din Cluj-NapocaSalariile nete din IT scad dupa modificarile fiscale impuse de guvernul Ciolacu. Noile taxe introduse peste noapte reduc veniturile nete lunare ale angajatilor din IT cu sume cuprinse intre 650 si 1125 de lei.Cum vor reactiona companiile din industria IT? Hacking Work aduna opiniile companiilor din IT cu privire la cum vor actiona fata de aceasta scadere a ... citește toată știrea