Scade numarul autorizatiilor de constructie emise in Cluj, al doilea cel mai mic numar din ultimii 9 ani

In aprilie in judetul Cluj s-au eliberat 123 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, cu doar una mai mult comparativ cu luna corespunzatoare a anului precedent si cu 52 autorizatii mai putine fata de luna anterioara.Este cel mai mic numar de autorizatii de constructie eliberate intr-o luna aprilie din ultimii noua ani, exceptand aprilie 2019.Totodata, conform datelor de la Directia Judeteana de Statistica, in primele patru luni din an numarul autorizatiilor de construire ... citește toată știrea