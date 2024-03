Scadere a numarului de locuinte finalizate in Romania: Primul an din ultimul deceniu cand piata rezidentiala e pe minus. Si in Cluj numarul e in scadere

In anul 2023 au fost terminate 71.454 locuinte in Romania, in scadere cu 1878 locuinte, fata de anul 2022, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica (INS). Conform datelor consultate de Economedia, anul 2023 a fost primul an din ultimii zece in care numarul acesta scade.In anul 2023, numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate pe totaljudet, a fost de 1582, cu 604 mai mic comparativ cu anul 2022, conform Directiei Judetene de Statistica. ... citește toată știrea