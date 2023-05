Aproximativ 33.000 de unitati individuale au fost vandute in Romania , in primul trimestru din 2023, conform datelor publicate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Volumul unitatilor vandute este cu 10.000 mai mic fata de perioada similara din 2022, o scadere de 23%. Aceasta reprezinta cel mai scazut volum de tranzactionare trimestrial raportat din 2021 si pana in prezent, arata hotnews.ro.Astfel, se accentueaza tendinta de scadere a tranzactiilor, observata din ... citeste toata stirea