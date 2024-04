Scadere usoara pentru nivelul salariului mediu net din Cluj a doua luna consecutiva, dar ramane cel mai ridicat din tara dupa Bucuresti, arata datele statistice.Astfel, castigul salarial mediu brut in luna februarie 2024, in judetul Cluj, a fost de 9.369 lei, in scadere cu 50 lei fata de luna precedenta si mai mare cu 945 lei fata de luna februarie a anului 2023, conform datelor Directiei Judetene de Statistica publicate in aceasta dimineata. De asemenea, castigul salarial mediu net in luna ... citește toată știrea