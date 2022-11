Scandal pe Ordonanta care creste salariile bugetarilor care lucreaza la PNRR cu 50%

Bugetarii care lucreaza la proiectele PNRR ar urma sa primeasca 50% in plus la salariu. Sunt discutii aprinse pe tema proiectului de ordonanta de urgenta.Spre exemplu, in baza ordonantei, un director dintr-un minister ar putea primi pana la 7.800 de lei. Senatorii din opozitie, care urmeaza sa dea raport pe ordonanta, vor incerca sa o blocheze. Maine ajunge in Parlament si comisiile de specialitate din Senat trebuie sa dea un raport pe aceasta ordonanta. Este asteptat sa iasa un nou scandal ... citeste toata stirea