Schema de compensare a preturilor la energie se incheie curand. Romanii vor plati facturi uriase!

Schema de compensare la energie este pe o perioada limitata. Curand romanii vor ramane singuri in fata scumpirilor uriase din domeniul energetic. Ministerul Energiei si ANRE cauta, acum, o alta solutie. Intre timp, Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, spune ca momentul ales pentru liberalizarea preturilor la energie nu a fost tocmai inspirat."Nu se mai poate continua o perioada lunga pe aceasta ordonanta de urgenta si in acest moment exista doua-trei variante pe care o sa le discutam in coalitie. ... citeste toata stirea