Schimbare de trend pe piata locuintelor: Un portal imobiliar raporteaza mici scaderi de preturi de la o luna la alta, in cel mai scump oras din tara

Pretul apartamentelor de vanzare din Cluj-Napoca a ajuns, la final de mai 2022, la 2.123 euro/mp, cu peste 17 de euro sub luna precedenta, conform statisticilor Compariimobiliare.ro. Fata de acum un an, insa, preturile cerute au crescut considerabil: proprietarii solicita cu 350 de euro/ mp mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut (1.773).O alta noutate remarcata de reprezentantii portalului este faptul ca mai ieftinul Floresti este in topul celor mai cautate zone pentru achizitia de ... citeste toata stirea