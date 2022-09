Schimbare majora pentru cei care au centrale individuale! Ministrul Energiei: "Pot consuma oricat, pretul va fi acelasi cu cel de iarna trecuta"

Virgil Popescu, ministrul Energiei admite ca va fi o iarna complicata pentru Europa in privinta alimentarii cu gaze, insa precizeaza ca Romania nu este atat de dependenta de gazul rusesc. In momentul de fata Romania are un stoc de gaze naturale de peste 75,6% si a preconizat ca in luna noiembrie acesta va depasi 80 la suta.In plus, ministrul a subliniat ca in ordonanta pe energie adoptata recent, exista "o schimbare majora in aceasta iarna pentru cei care au centrale individuale: nu mai exista ... citeste toata stirea