Schimbarea furnizorului de energie. Ce se intampla daca vrei sa-ti schimbi furnizorul intr-o perioada de haos pe piata energiei?

In situatii de scumpiri ale kilowattului si intarzieri ale facturilor in multe cazuri, unii romani se gandesc sa-si schimbe furnizorul de energie electrica. Intrebat ce se intampla in cazul in care cineva isi schimba furnizorul in aceasta perioada, oficialul ANRE spune ca istoricul de consum se inregistreaza la distribuitor, iar din acest punct de vedere, nu se schimba nimic."Consumatorul are acelasi distribuitor, care trebuie sa spuna care este consumul lui mediu si, in cazul in care are bani ... citeste toata stirea