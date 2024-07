Scumpe imobilele din Cluj, dar ce folos? Nu se vand. Clujul nu a prins topul vanzarilor pe tara in iunie 2024

In luna iunie 2024 au fost vandute, la nivelul intregii tari, 45.718 de imobile, cu 2.117 mai multe fata de luna mai. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul tranzactiilor in luna iunie este cu 1.299 mai mare fata de perioada similara a anului 2023. Clujul insa, nu a prins podiumul vanzarilor pe tara.Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in iunie 2024, in Bucuresti - 9.062, Ilfov - 3.707 si Timis - 2.138. De departe cele mai multe tranzactii s-au ... citește toată știrea