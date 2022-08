Scumpire URIASA a tarifelor RCA

Tarifele de referinta la politele RCA publicate de ASF si calculate de KPMG aduc cresteri mari, cele mai notabile fiind la categoria de varsta sub 30 de ani, unde s-a majorat tariful de referinta intre 13% si 23% in august 2022, fata de februarie 2022.Prin urmare, tariful de referinta stabilit de ASF pentru urmatoarele 6 luni, pe baza datelor calculate din ultimii cinci ani, urca de la 1.532 lei pentru un vehicul cu o capacitate cilindrica a motorului sub 1200, pentru categoria de varsta de ... citeste toata stirea