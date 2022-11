Scumpirea dramatica a alimentelor continua! Inflatia lunara a accelerat in octombrie fata de septembrie

Alimentele s-au scumpit mult in luna octombrie, depasind 20% in termeni anuali, iar inflatia anuala incetineste usor. Inflatia medie a coborat la 15,3% luna trecuta, fata de 15,9% in septembrie, dar asta numai datorita faptului ca in octombrie 2021 preturile au crescut mai mult, iar raportarea anuala se face la aceeasi luna din anul precedent, arata un comunicat al Institutului National de Statistica.Inflatia lunara a accelerat in octombrie 2022 fata de septembrie 2022, ... citeste toata stirea