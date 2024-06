Scumpiri la pompe! Cat trebuie sa scoata romanii din buzunar pentru benzina sau motorina astazi, 4 iunie 2024

Pretul benzinei standard a crescut! Concret, benzina standard este cu 4 bani mai scumpa azi, 4 iunie 2024 decat in ziua precedenta.Astfel, romanii trebuie sa scoata din buzunare intre 7 si 7,11 lei pentru un litru de benzina standard.Din fericire, pretul benzinei premium ramane acelasi cu cel din ziua precedenta, fiind cuprins intre 7,57 si 7,81 lei per litru.De asemenea, nu vor exista modificari nici in czul motorinei, fie ... citește toată știrea