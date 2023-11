Oamenii invata sa traiasca cu mai putin, din cauza scumpirilor. Iesirile in oras, cumparaturile de haine sau accesorii sunt doar cateva lucruri la care au renuntat oamenii pentru a se descurca din punct de vedere financiar.Conform unui studiu EY Future Consumer Index 94% dintre consumatorii de la nivel global sunt ingrijorati de costul vietii. Ingrijorarea ii determina pe mai mult de jumatate (54%) dintre consumatori sa planuiasca sa cumpere mai putin in viitor, in incercarea de a economisi ... citeste toata stirea