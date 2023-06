Un produs aflat zilnic pe mesele romanilor se scumpeste, dupa ce Ucraina a interzis exporturile.Pana pe 15 septembrie, Romania nu va mai putea importa zahar din Ucraina, iar acest lucru reprezinta o adevarata lovitura pentru tara noastra, in contextul in care suntem cei mai mari importatori de zahar din statul vecin.Din luna octombrie a anului trecut si pana in aprilie, Romania a importat aproape 85.000 de tone de zahar, adica o treime din importurile totale ale Uniunii Europene.Procesatorii ... citeste toata stirea