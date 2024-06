Se anunta scumpiri incepand cu 1 iulie 2024. Pentru ce vor scoate romanii mai multi bani din buzunar

Mijlocul verii aduce vesti proaste pentru romani. Carburantii se scumpesc in plin sezon al vacantelor. Cresterea accizei va genera scumpiri de 40 de bani per litru pentru motorina si 43 de bani per litru la benzina, inca de la data de 1 iulie.Scumpirea carburantilor poate genera scumpiri in lant, avertizeaza analistii. Primele care se scumpesc sunt alimentele, pentru ca transportul mancarii se face majoritar pe cale rutiera in Romania.Cresterea preturilor produselor alimentare si ... citește toată știrea