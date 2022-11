Se dau salarii de 4000 de lei pe luna pentru incepatori in Romania! Cum arata topul celor mai cautate meserii

Angajatorii recurg la diferite metode pentru a-i atrage pe potentialii profesionisti ai domeniului in care activeaza, iar una dintre acestea este oferirea unui salariu mare. Inginer in calculatoare, in medicina sau in domeniul aerospatial, asa arata topul celor mai cautati ingineri in Romania de astazi.Ca sa-i atraga in companii, angajatorii sunt dispusi sa plateasca un incepator fara o zi de experienta chiar si cu 4.000 de lei. In timp, salariile acestor profesionisti ajung pana la 10.000 de ... citeste toata stirea