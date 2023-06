In 16 iunie, Maxi Pet, lider national in comertul cu hrana si accesorii pentru animale de companie, va deschide primul magazin din Cluj Napoca in parcarea VIVO! Cluj - Napoca, Str. Avram Iancu 492 - 500.500 m2 plini cu bunatati si surprize pentru animalutele de companie, o echipa formata din iubitori de animale gata sa ajute cu sfaturi, idei si informatii utile si peste 15000 produse la indemana parintilor de animalute de companie. Aceasta este radiografia Maxi Pet Cluj - Napoca.Animalutele ... citeste toata stirea