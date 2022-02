Se intampla si invers: o companie muta productia din China, la Cluj - in Gherla.E vorba de KLE Group Germania, care cumpara Someg Gherla SA ca sa mute in Cluj o inie de productie. Anuntul vine de la banca ce a facilitat achizitia, dupa ce a aprobat o finantare de 4,6 milioane de euro pe sapte ani, ca o co-finantare a achizitiei. "Dupa multe cautari amanuntite, am ales sa venim la Someg Gherla, avand in vedere potrivirea de peste 90% a profilului de afaceri al companiei, a resurselor sale, dar ... citeste toata stirea