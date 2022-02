Se intorc capsunarii acasa! Spania a pierdut mai mult de 200.000 de romani in 10 ani. "Nu merita sa ramai aici"

La inceputul anilor 2000 Spania era "asaltata" de forta de munca romaneasca. Mii de tineri au ales sa plece din Romania in cautarea unui loc de munca bine platit. Pe langa tarile mai bine dezvoltate precum Germania sau Franta, romanii au ales Spania in mare parte si pentru ca limba spaniola este usor de inteles si de invatat.Care a fost motivul principal pentru care romanii au ales sa paraseasca Spania?Insa in urma crizei din 2008, criza ce a lovit din plin penisnula iberica, multi romani s-au ... citeste toata stirea