Se introduce salariul minim european in Romania! Klaus Iohannis a semnat decretul / Vezi cat va creste de la 1 ianuarie

Veste buna pentru angajati! Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri, 13 noiembrie, decretul pentru introducerea salariului minim european in Romania. Astfel, de la 1 ianuarie se va schimba formula de calcul a salariului minim, iar acesta va creste la cel putin 4100 de lei.Decretul are ca scop transpunerea in legislatia nationala a Directivei (UE) 2022/2041 a Parlamentului European si a Consiliului din 19 octombrie 2022, privind salariile minime adecvate in Uniunea Europeana.Prin acest ... citește toată știrea