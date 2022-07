Se lanseaza o noua editie Start-up Nation, saptamana viitoare, pentru finantarea afacerilor tinere. Care sunt noutatile?

Guvernul vrea sa lanseze saptamana viitoare editia a treia a programului Start-up Nation, a anuntat azi Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului si Turismului, transmite Economedia. Potrivit planurilor anuntate, programul ar trebi sa fie lansat in 19 iulie si e dedicat dezvoltarii abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare. Programul va avea peste 10.000 de beneficiari. Bugetul pentru acest an va fi de 520 de milioane de lei, iar cel ... citeste toata stirea