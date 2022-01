Se plafoneaza preturile la energie electrica si gaze? Ce spune premierul Nicolae Ciuca

Peste un milion de facturi vor fi refacute fara ca romanii sa fie debransati. Au fost anuntate noile plafoane la facturile de energie electrica si gaze.Guvernantii au decis sa scada plafonul la energie electrica, de la 1 leu la 0,8 lei per kW in cazul consumatorilor casnici si 1 leu per kW in cazul intreprinderilor mici si mijlocii.In ceea ce priveste limita de consum, aceasta creste de la 300 de kW la 500 de kW la persoane fizice.La gaze plafonul scade la 0,31 Kw, iar limita de consum ... citeste toata stirea