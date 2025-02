Se poate mai rau ca la Cluj?! Garsoniera horror, inchiriata cu 500 de euro: "Mai bine la puscarie: Arata mai misto si ai mancare moca"

"Super Oferta": Chirie la pret de Cluj, conditii de horror - 500 de euro pentru o garsoniera in BacauDaca credeati ca preturile chiriilor din Cluj au atins varful absurdului, iata ca piata imobiliara din Bacau vine cu o surpriza neasteptata. O garsoniera de inchiriat in acest oras, unde veniturile medii sunt considerabil mai mici decat in Cluj-Napoca, a fost scoasa pe piata cu un pret de 500 de euro pe luna!Si nu vorbim despre un apartament de lux, ci de un spatiu care, conform imaginilor, ... citește toată știrea