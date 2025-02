Se pregateste un nou impozit ce vizeaza soferii!

Dupa mai bine de un deceniu in care astfel de masuri au fost evitate, Romania intentioneaza sa introduca un nou impozit anual, diferentiat in functie de emisiile de COa,, ale autovehiculelor. Anuntul a fost facut de Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, care a subliniat ca scopul taxei este descurajarea detinerii de vehicule vechi si poluante.Potrivit Profit.ro, impozitul va fi calculat in functie de emisiile de COa,, si, posibil, de norma Euro a autovehiculului. ... citește toată știrea