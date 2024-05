Se redeschide programul cu trenuri directe care leaga principalele orase ale tarii de litoral, inclusiv Cluj-Napoca, anunta CFR Calatori.Astfel, CFR Calatori va da startul programului estival de transport "Trenurile Soarelui" in noaptea de 14 spre 15 iunie. Turistii vor avea la dispozitie 30 de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de la Marea Neagra si cu Delta Dunarii pana in 8 septembrie. "Toate regiunile tarii vor fi conectate in perioada verii cu ... citește toată știrea