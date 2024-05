Se schimba regulile! O noua formula de calcul al salariului minim

Potrivit unui proiect de hotarare anuntat de Guvern, salariul minim brut pe tara garantat in plata va fi calculat in functie de rata anuala prognozata a inflatiei, Produsul Intern Brut (PIB) prognozat, populatia ocupata prognozata si castigul salarial mediu brut lunar prognozat. Totodata, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi calculat in functie de "nivelul orientativ de 50%" din castigul salarial mediu brut.Dupa cum se arata in document, salariul minim brut pe tara ... citește toată știrea