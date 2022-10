Se schimba regulile pentru acordarea ajutorului social! Noile conditii pentru beneficiari

Din 2024 romanii care beneficiaza de ajutor social vor trebui sa demonstreze ca urmeaza cursuri de calificare, sunt angajati sau sunt inscrisi in sistemul educational. Se schimba regula de acordare a ajutorului social.Cei care nu isi gasesc un loc de munca si spun ca nu reusesc asta, trebuie sa intre in evidenta agentiilor judetene de ocupare a fortei de munca, trebuie sa participe la cursuri de calificare sau recalificare, dar si sa mearga la targuri de joburi daca vor sa primeasca in ... citeste toata stirea