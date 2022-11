Se scumpesc chiriile, de la 1 ianuarie 2023: Guvernul mareste impozitul pentru declararea veniturilor

Nu scapam de scumpiri, nici anul viitor. Daca in acest moment, cel mai mult ne ingrijoreaza facturile la energie, de anul viitor vom avea inca si mai multe griji. Din 2023, propietarii de locuinte vor fi obligati sa-si inscrie contractul de inchiriere la ANAF. In plus, impozitul pentru declararea veniturilor va creste cu 67%. Toate aceste masuri, spun expertii, ii vor face pe proprietari sa mareasca chiriile.Inscrierea contractelor la ... citeste toata stirea