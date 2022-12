Se scumpesc si mai mult produsele de baza inainte de sarbatori! Cat va costa zaharul, faina sau un litru de ulei

Luna decembrie aduce noi scumpiri pentru romani. Pretul produselor de baza din supermarketuri creste inainte de sarbatori. Cele mai mari scumpiri sunt la carnea de porc, ulei si lactate, fiind si cele mai cautate in acest sezon.Analistii economici estimeaza ca, in luna decembrie, preturile alimentelor vor creste cu aproximativ 15%. Potrivit monitorizarii, in luna noiembrie, un cos de cumparaturi ajungea la 170 de lei, insa luna aceasta ar putea trece de 200 de lei.Preturile produselor din ... citeste toata stirea