Se vinde o vila unicat din Cluj-Napoca! Bine, si pretul este pe masura. Credeti ca il merita? - FOTO

O vila unicat, din apropiere de Gradina Botanica, a fost scoasa la vanzare cu fabulosul pret de 3,5 milioane de euro. Casa are 525 de mp si este greu de crezut ca isi va gasi un cumparator care sa si-o permita, mai ales ca orasul nu e nici Paris, Londra sau Barcelona.Cladirea construita in 1930 are cinci dormitoare, doua bucatarii, iar o curte de peste 1000 de mp."Aceasta vila emblematica este ideala pentru o familie care doreste sa traiasca intr-un mediu deosebit de luxos si spatios. Cu ... citește toată știrea