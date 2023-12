Sectorul 1 din Bucuresti este singura zona din tara mai scumpa decat Cluj-Napoca in ceea ce priveste inchirierea de apartamente, arata o analiza realizata de platforma Storia. Comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, tarifele medii ale chiriilor au crescut cu 10% in cazul garsonierelor, cu 16% in cazul apartamentelor cu doua camere si cu 17% pentru apartamentele cu trei camere. Sumele solicitate pe platforma Storia pentru chiriile din 10 mari orase analizate au inregistrat o crestere de 22% ... citeste toata stirea