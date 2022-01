Contributia sectorului IT&C la PIB a crescut in ultimii patru ani de la 4,7% la aproape 7%. In fiecare an, numarul de IT-sti a crescut cu cate 10.000 si a ajuns la 212.000 de angajati, aminteste o analiza ZF.ro.Cei aproape 212.000 de angajati din sectorul IT&C au adus o contributie de 6,7% la formarea PIB-ului in cel de-al treilea trimestru al anului 2021, arata datele publicate de Institutul National de Statistica. In numai patru ani, contributia sectorului-vedeta al economiei la formarea ... citeste toata stirea