Incasarile ANAF au crescut, in 2022 cu 22,4% in termeni nominali si cu 12,5% in termeni reali, la 246,2 miliarde lei, a declarat presedintele ANAF Lucian Heius.Seful ANAF a spus ca, in urma controalelor incepute la persoanele fizice, a inceput sa primeasca telefoane de amenintare. "Este normal cand ai o astfel de functie", a spus Heius, ... citeste toata stirea